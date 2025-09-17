La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le Fonds national suisse contraint à des économies

Keystone-SDA

Face aux coupes budgétaires de la Confédération, le Fonds national suisse (FNS) annonce des mesures d'économies qui entreront en vigueur dès l'an prochain. Des instruments d'encouragement à la recherche seront par exemple mis en veilleuse.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le FNS approuvera également moins de financement de projets qu’actuellement. Il en sera de même pour l’encouragement de carrières scientifiques. Le Conseil de recherche décidera chaque année de l’ampleur de ces réductions pour la période entre 2026 et 2028, indique le FNS mercredi dans un communiqué.

Le FNS écrit être «conscient de la situation budgétaire tendue de la Confédération» et avoir déjà contribué à l’assainissement des finances fédérales. Il s’oppose cependant à la réduction de ses moyens de 10% proposée par le Conseil fédéral pour l’exercice 2027 et de 11% pour 2028.

Le budget de l’organisme, qui dépend pour l’essentiel des subventions fédérales et qui s’élevait à plus de 1,3 milliard de francs en 2024, se retrouverait ainsi amputé de 270 millions de francs en 2028.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision