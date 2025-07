Le fribourgeois Comet déçoit à mi-parcours et rabote ses objectifs

Keystone-SDA

Le spécialiste des rayons X et systèmes de radiofréquence Comet a vu ses chiffres clés semestriels, pourtant en nette hausse, ressortir en deçà des attentes. C'est pourquoi le groupe fribourgeois se résout à passer un coup de rabot sur ses ambitions annuelles.

(Keystone-ATS) Comet relève, dans un communiqué publié jeudi, la frilosité des clients à investir dans un contexte incertain en matière de droits de douane et d’échanges commerciaux. Les ventes ont crû de 20% à 227,2 millions de francs en comparaison annuelle. Ajustée des effets de change, la croissance s’établit à 23,2%.

La division PCT a réalisé une poussée des revenus de 42,4%, tirée par la demande pour les semi-conducteurs liés à l’intelligence artificielle. L’unité IXS a vu ses ventes reculer de près de 12% alors que les clients reportent des investissements. Comet compte procéder à des changements structurels et à des réductions de coûts. Enfin IXM a enregistré une croissance de 4%.

L’excédent brut d’exploitation (Ebitda) a bondi de presque 60% à 20,7 millions pour une marge afférente améliorée à 9,1%, après 6,9% à fin juin 2024. Le bénéfice net a quasiment doublé à 7,85 millions après 4,05 millions. Le ratio book-to-bill a atteint 0,98 contre 1,10 un an plus tôt.

La copie rendue par l’entreprise établie à Flamatt rate le coche du consensus awp. La rentabilité brute comme nette s’inscrivent en deçà des prévisions les plus pessimistes, quand les ventes se situent dans la fourchette escomptée.

Comet table sur une progression des recettes plus lente au deuxième semestre et revoit ses ambitions annuelles, avec un chiffre d’affaires de 460 à 500 millions de francs et une marge Ebitda de 10% à 14%, contre auparavant des ventes nettes entre 480 et 520 millions et une marge Ebitda dans la fourchette 17-20%.