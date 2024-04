Le groupe TMTG de Trump accuse des fonds de manipuler son action

2 minutes

(Keystone-ATS) Trump Media and Technology Group (TMTG) de l’ex-président américain Donald Trump a alerté vendredi la bourse électronique Nasdaq, accusant des fonds spéculatifs de manipuler le marché pour faire baisser le cours de son action moyennant un mécanisme illégal.

Entre son introduction en bourse, le 26 mars et mardi, le cours de TMTG s’est effondré de plus de 70%, avant de rebondir de plus de 60% lors les trois dernières séances de la semaine.

Mardi, TMTG a publié un document pédagogique répondant à une série de questions que peuvent se poser les actionnaires du groupe de médias de Donald Trump, dont le principal actif est le réseau social Truth Social. Il leur a notamment donné des conseils pour éviter que leurs titres ne soient prêtés à des spéculateurs qui souhaiteraient parier sur la baisse du cours.

Ce mécanisme appelé vente à découvert consiste à emprunter une action, puis à la vendre. Dans un second temps, le spéculateur rachète un titre de la même entreprise, puis le donne à la personne ou la société à laquelle il l’a emprunté.

Ventes à découvert “à nu”

Si le cours de l’action a baissé dans l’intervalle, le spéculateur a racheté le titre moins cher que le prix auquel il l’avait vendu, ce qui lui permet de réaliser un bénéfice.

Le directeur général de TMTG, Devin Nunes, membre républicain de la chambre des représentants de 2003 à 2022, a envoyé au Nasdaq un courrier s’inquiétant de possibles pratiques dites de ventes à découvert “à nu” (short selling).

Cette technique, contre laquelle le régulateur américain des marchés (SEC) a pris des mesures en 2005 et 2008, consiste à promettre de vendre un titre sans l’avoir emprunté auparavant. Elle permet de démultiplier les ventes à découvert, qui ne sont plus limitées au nombre d’actions disponibles.

Devin Nunes évoque une “possible manipulation de marché” sur cette base et relève que parmi les sociétés les plus actives dans les échanges d’actions de TMTG figurent deux sociétés d’investissements alternatifs ou “hedge funds”, à savoir Citadel Securities et Jane Street Capital.

“Devin Nunes est un ‘loser’ patenté qui essaye de mettre la chute du titre sur le compte des ventes à découvert à nu”, a réagi Ken Griffin, l’influent patron de Citadel, dans une déclaration à plusieurs médias.