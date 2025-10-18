Le Hamas va rendre deux dépouilles, Israël met la pression

Keystone-SDA

La branche armée du Hamas a annoncé qu'elle remettrait samedi les dépouilles de deux otages retenus dans la bande de Gaza. Israël a conditionné la réouverture du point de passage vers l'Egypte à la remise de tous les otages décédés.

(Keystone-ATS) Les Brigades Ezzedine al-Qassam remettront à 19h00 GMT (21h00 en Suisse) «les corps de deux prisonniers israéliens dont les dépouilles ont été retrouvées aujourd’hui dans la bande de Gaza», selon un communiqué diffusé sur leur chaîne Telegram.

Peu avant, le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu avait affirmé que la réouverture du point de passage de Rafah, entre Gaza et l’Egypte, «sera envisagée en fonction de la manière dont le Hamas s’acquittera de ses obligations en matière de restitution des otages et des corps des défunts, et de mise en oeuvre du cadre convenu».

Le passage vers l’Egypte, réclamé par les agences humanitaires car névralgique pour l’entrée de l’aide, «restera fermé «jusqu’à nouvel ordre», indique la même source dans un communiqué.

«Paysage de désolation»

Le chef des opérations humanitaires de l’ONU, Tom Fletcher, s’est rendu samedi dans la ville de Gaza dévastée par deux ans de guerre, constatant la tâche monumentale qui attend les organisations d’aide internationales pour y fournir les services de base et la nourriture.

Premier haut responsable de l’ONU à se rendre dans la bande de Gaza depuis le cessez-le-feu le 10 octobre, M. Fletcher est arrivé dans la ville éponyme à bord d’un convoi de jeeps blanches de l’ONU à travers les décombres de maisons détruites.

«J’étais ici il y a sept ou huit mois. La plupart de ces bâtiments étaient encore debout. Mais là, c’est absolument épouvantable de voir une vaste partie de la ville devenue un paysage de désolation», a-t-il dit à l’AFP dans le quartier de Cheikh Radouane, où il a inspecté une station d’épuration des eaux usées.

Une grande partie du territoire palestinien a été détruite durant l’offensive israélienne lancée en représailles à une attaque d’une violence sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

L’armée israélienne contrôle tous les accès à la bande de Gaza. L’accord de cessez-le-feu basé sur le plan de Donald Trump prévoit l’entrée de davantage d’aides humanitaires essentielles pour la population civile qui manque de tout.

«Nous avons maintenant un plan massif de 60 jours pour intensifier l’approvisionnement alimentaire, distribuer un million de repas par jour, commencer à reconstruire le secteur de la santé, installer des tentes pour l’hiver, remettre des centaines de milliers d’enfants à l’école», a dit M. Fletcher.

Le corps d’un otage identifié

Le responsable de l’ONU a estimé que le bureau de coordination de l’aide humanitaire de l’ONU (Ocha) devra faire face à «une tâche énorme (…) mais nous le devons aux gens ici qui ont traversé tant d’épreuves». «Il y a un «énorme, énorme travail» à faire.

Sur le terrain, les secours s’activent pour retrouver des corps de Palestiniens ensevelis sous les gravats, alors que le Hamas cherche les dépouilles d’otages qu’il doit encore remettre à Israël.

Pour aider à ces recherches, une équipe de l’agence turque de gestion des catastrophes attend du côté égyptien de la frontière de pouvoir entrer à Gaza, selon un responsable turc.

Aux termes de l’accord de cessez-le-feu, le Hamas devait libérer tous les otages, vivants et morts qu’il détenait, au plus tard le lundi 13 octobre à 09h00 GMT (11h00 en Suisse). Il a libéré dans les temps les 20 derniers otages vivants mais n’a restitué depuis lundi que dix dépouilles sur les 28 qu’il retenait.

Samedi, les autorités israéliennes ont annoncé avoir identifié la dépouille remise la veille par le Hamas. Il s’agit d’Eliyahu Margalit, un septuagénaire tué le 7-Octobre lors de l’attaque de commandos du Hamas et ses alliés.

L’armée israélienne a, en échange, remis les corps de 15 palestiniens.

Neuf morts à Gaza selon les secours

Israël a réaffirmé qu’il «n’épargnerait aucun effort jusqu’au retour de tous les otages décédés», accusant le Hamas de violer l’accord de cessez-le-feu après le retard pris pour les remettre.

Un porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a réitéré l’engagement du mouvement à remettre toutes les dépouilles d’otages, mais a souligné que cette question «nécessitait du temps». Le mouvement islamiste a aussi dénoncé de «nombreuses violations de l’accord» par Israël.

Selon la Défense civile, opérant sous l’autorité du Hamas, neuf Palestiniens ont été tués vendredi par des tirs israéliens contre un bus de déplacés à Gaza-ville. L’armée israélienne a indiqué que ses soldats avaient tiré sur un véhicule «suspect».

Une étape ultérieure du plan Trump prévoit le désarmement du Hamas et l’amnistie ou l’exil de ses combattants et la poursuite du retrait israélien, des points qui restent sujets à discussion.