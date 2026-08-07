Le kangourou qui gambadait en Argovie est de retour chez lui

Keystone-SDA

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Un kangourou qui gambadait dans le Freiamt argovien a été capturé vendredi midi. Selon les autorités, cet animal, qui s'était apparemment échappé jeudi, a été ramené en toute sécurité chez son propriétaire, dans le canton de Lucerne.

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(Keystone-ATS) Le service de sauvetage des grands animaux a réussi à capturer le kangourou, a confirmé vendredi à Keystone-ATS le Département cantonal de la santé et des affaires sociales.

Une enquête est en cours pour déterminer comment l’animal a pu s’échapper, a déclaré Tobias Frink, vétérinaire cantonal adjoint de Lucerne.

Depuis qu’il a été aperçu pour la première fois par des enfants d’un camp de vacances jeudi après-midi à Dietwil (AG), le kangourou a fait l’objet d’une grande couverture médiatique en Suisse alémanique. Une vidéo montrait le marsupial bondissant à la lisière d’une forêt. Plusieurs portails en ligne ont diffusé cette courte vidéo.

Selon les informations fournies par la police cantonale d’Argovie, aucune recherche active n’a été menée pour le retrouver. Il a toutefois été aperçu vendredi, ce qui a conduit à l’intervention de la police régionale.

Il arrive régulièrement que des animaux (souvent des kangourous, d’ailleurs) fassent l’actualité, lors du «creux estival». En 1996, il s’agissait du kangourou Fred dans les Grisons, en 1999 du kangourou Susi à Emmen (LU), en 2000, le kangourou Crazy dans le Seeland. Une panthère a été la star dans les cantons de Soleure et de Berne à l’été 2012, et un caïman dans le lac de Hallwil (LU) en 2019. En Ajoie, un caracal échappé avait semé l’émoi en mars 2024.