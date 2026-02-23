La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Le laboratoire cantonal bernois exige la fermeture de 7 entreprises

Keystone-SDA

Sur 6659 entreprises du secteur alimentaire qui ont été inspectées l'an dernier par le laboratoire cantonal bernois, 230 ont été visées par une plainte pénale. Sept d'entre elles ont même été fermées, un chiffre identique à celui de 2024.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Des analyses microbiologiques ont été pratiquées pour déceler les manquements en matière d’hygiène. Le laboratoire cantonal a inspecté environ 11’000 échantillons de denrées alimentaires, d’eau potable et d’amiante, a indiqué lundi le canton de Berne.

Des manquements ont été constatés dans 1075 de ces échantillons provenant non seulement de restaurants, boucheries et boulangeries, mais aussi du commerce, explique le chimiste cantonal Othmar Deflorin dans son rapport annuel.

Le laboratoire est chargé de contrôler les denrées alimentaires et les entreprises du secteur alimentaire, ainsi que l’eau de baignade et l’eau potable. Il surveille également le respect des législations sur l’agriculture, la protection de l’environnement, les produits chimiques et la radioprotection.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision