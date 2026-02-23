Le laboratoire cantonal bernois exige la fermeture de 7 entreprises

Sur 6659 entreprises du secteur alimentaire qui ont été inspectées l'an dernier par le laboratoire cantonal bernois, 230 ont été visées par une plainte pénale. Sept d'entre elles ont même été fermées, un chiffre identique à celui de 2024.

(Keystone-ATS) Des analyses microbiologiques ont été pratiquées pour déceler les manquements en matière d’hygiène. Le laboratoire cantonal a inspecté environ 11’000 échantillons de denrées alimentaires, d’eau potable et d’amiante, a indiqué lundi le canton de Berne.

Des manquements ont été constatés dans 1075 de ces échantillons provenant non seulement de restaurants, boucheries et boulangeries, mais aussi du commerce, explique le chimiste cantonal Othmar Deflorin dans son rapport annuel.

Le laboratoire est chargé de contrôler les denrées alimentaires et les entreprises du secteur alimentaire, ainsi que l’eau de baignade et l’eau potable. Il surveille également le respect des législations sur l’agriculture, la protection de l’environnement, les produits chimiques et la radioprotection.