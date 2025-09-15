La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le média pour les jeunes Caféine Média annonce sa fermeture

Keystone-SDA

Lancé il y a deux ans et demi à Renens (VD), Caféine Média, le média "fait par des jeunes et pour les jeunes", cesse ses activités. "Malgré une quarantaine de jeunes mobilisés, 150 contenus créés et plus de 3,3 millions de vues, le manque de financements durables a conduit à cette décision", explique lundi Caféine Média dans un communiqué.

1 minute

(Keystone-ATS) Actif sur les réseaux sociaux avec les 15-25 ans comme public cible, Caféine Média avait récolté 15’000 francs en mars dernier lors d’une campagne de financement participatif. Le média souligne toutefois qu’il aurait aussi eu besoin de soutiens institutionnels à plus long terme. «Malgré un petit appui de la Ville de Renens et plus de six mois intensifs de recherche auprès de fondations et d’organismes, nous n’avons pas trouvé de partenaires solides», indique-t-il.

Caféine Média dit aussi regretter que les algorithmes mettent davantage en avant les contenus «les plus courts et les plus choquants». Et de citer l’exemple d’un reportage sur «une manifestation violente» qui pouvait dépasser les 300’000 vues, tandis qu’une «analyse approfondie» d’un événement plafonnait à 4000 vues.

Malgré sa fermeture, Caféine Média souhaite continuer sous une autre forme. Dans le cadre de son association L’Oeil du Peuple, ses équipes disent vouloir «porter d’autres projets journalistiques, avec des formats plus longs et destinés à un public plus large.»

