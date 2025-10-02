La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le marché automobile toujours en repli en septembre

Keystone-SDA

Le nombre de nouvelles immatriculations a encore reculé en septembre. Et si deux voitures neuves sur trois sont désormais équipées d'une motorisation hybride ou électrique, l'objectif de la Confédération pour la mobilité électrique reste hors de portée.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Au total, 20’029 voitures de tourisme ont été mises en circulation en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein le mois dernier, ce qui représente une baisse de 0,6% sur un an, indique auto-suisse jeudi dans son relevé mensuel. Depuis le début de l’année, la baisse atteint 3,9%, soit 168’927 nouvelles immatriculations, alors que 2024 était déjà morose.

Seul un tiers des véhicules neufs roule encore exclusivement à l’essence ou au diesel, les deux tiers restants sont équipés au moins d’une motorisation hybride, poursuit la faîtière des importateurs automobiles. Sur les neuf premiers mois de l’année, les véhicules hybrides rechargeables (PHEV), qui disposent d’un moteur à combustion et d’un moteur électrique alimenté par batterie pouvant être rechargé sur le réseau électrique, ont représenté 11,0% des nouvelles immatriculations, contre 8,6% l’année précédente. La demande de véhicules purement électriques (BEV) a, elle, augmenté de 8,9% sur un an et leur part de marché s’est hissée à 21,1%.

Au total, la proportion de véhicules rechargeables atteint 32,1%, ce qui reste éloigné de l’objectif de 50% visé par la Confédération dans sa feuille de route pour la mobilité électrique. Cet objectif «est tout sauf réaliste», souligne auto-suisse, avertissant que «les objectifs d’émissions fixés par l’ordonnance sur le CO2 ne pourront pas être respectés».

Et la situation pourrait se crisper davantage, selon le président de la faîtière, Peter Grünenfelder, en raison d’une «détérioration du contexte politique». Il déplore l’impôt à l’importation de 4% sur les voitures électriques, ainsi que la taxe supplémentaire prévue sur ces véhicules dès 2030.

