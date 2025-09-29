«Herdling», la poésie des alpages version jeu vidéo

Une illustration du jeu vidéo suisse "Herdling" du studio Okomotive. [Okomotive]

Porté par le double succès de la saga FAR, le studio zurichois Okomotive propose une nouvelle aventure fantastique et poétique. Sorti le 21 août, «Herdling» met le joueur dans la peau d’un berger dont la mission est de guider un troupeau de calicornes à travers des alpages aussi pittoresques que dangereux.

Stéphane Laurenceau, RTS

À l’image de «FAR: Lone Sails» dans lequel les joueurs contrôlaient une mystérieuse locomotive géante dans un environnement post-apocalyptique, «Herdling» plonge le gamer dans un voyage dont le sens se révèle peu à peu.

Le personnage principal se réveille dans une ville désaffectée, quand son regard se fixe sur une première calicorne; une créature mi-vache mi-légende recouverte d’une épaisse fourrure d’où émergent deux longues cornes torsadées. La calicorne peut être nourrie, caressée et nommée, mais le jeu attend surtout que l’on s’improvise armailli pour guider non pas une seule bête, mais tout un troupeau vers les hauteurs.

>> A voir, démonstration du jeu «Herdling»:

Contenu externe

La nature comme décor vivant

Dans «Herdling», la ville s’efface très vite pour laisser place à des paysages amples et lumineux. Champs balayés par le vent, pâturages et ruisseaux se révèlent peu à peu, avec en toile de fond, une immense montagne à l’horizon. Le studio zurichois Okomotive libère une nouvelle fois tout son savoir-faire artistique, notamment grâce à des effets de caméra qui alternent entre plans serrés et panoramas dignes de véritables tableaux.

Contenu externe

Dans ce jeu, aucune difficulté réelle ne vient perturber le voyage. Seuls quelques puzzles environnementaux viennent ponctuer la progression. Tout le reste invite à la contemplation, renforcée par une bande-son interactive qui épouse chaque pas du troupeau.

Outre ses couleurs et son esthétique, «Herdling» brille aussi par ses mécaniques originales. Les joueurs doivent anticiper les mouvements du troupeau depuis l’arrière: partir à droite pour le faire dévier à gauche, et inversement. Guider les bêtes vers un parterre de fleurs bleues permet de lancer un galop. Le système s’avère toujours aussi intuitif et original.

Entre élégance visuelle et gameplay accessible, Okomotive trouve une nouvelle fois la recette qui fait de ce petit studio zurichois une valeur sûre du jeu vidéo Swiss Made.

[Okomotive]