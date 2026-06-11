Le ministre britannique de la Défense John Healey démissionne

Keystone-SDA

Le ministre britannique de la Défense John Healey a annoncé jeudi sa démission. Il a exprimé son désaccord avec le Premier ministre Keir Starmer à propos d'un plan d'investissement à long terme dans la défense qui doit être publié bientôt.

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(Keystone-ATS) «Vous n’avez pas été en mesure, et le Trésor (ministère des Finances) n’a pas voulu, mobiliser les ressources dont la nation a besoin pour défendre le pays en cette période de menaces croissantes», écrit-il dans sa lettre de démission adressée à Keir Starmer, publiée sur X.