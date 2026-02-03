La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le MPC enquête sur des soupçons de terrorisme au Tessin

Keystone-SDA

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquête pour suspicion de terrorisme contre une femme au Tessin. Celle-ci est entrée vendredi dans un magasin de téléphonie mobile à Bellinzone et a menacé les employés avec un couteau.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le Ministère public de la Confédération a confirmé mardi à l’agence de presse Keystone-ATS avoir repris la procédure pénale ouverte contre la personne concernée par le Ministère public tessinois.

Selon les conclusions médicales, la personne accusée n’est apte ni à être interrogée ni à être placée en détention, a ajouté le MPC. Elle a été internée de force dans un établissement psychiatrique. Le Ministère public de la Confédération a demandé au tribunal des mesures de contrainte compétent de prononcer une détention provisoire à titre préventif au cas où l’état de l’accusée venait à changer.

Les enquêtes ultérieures viseront principalement à déterminer si l’acte commis à Bellinzone avait un motif terroriste. Les enquêtes seront menées par la Police judiciaire fédérale pour le compte du Ministère public de la Confédération, a ajouté le service de presse du MPC.

Selon plusieurs médias tessinois, la femme aurait menacé de mort le personnel du magasin et aurait crié à plusieurs reprises «Allah Akbar» («Dieu est grand»).

