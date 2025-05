Le Musée romain de Lausanne-Vidy inaugure un nouvel espace

Le Musée romain de Lausanne-Vidy inaugure dimanche un nouvel espace d'exposition interactif et lance un programme culturel autour de l'archéologie et de l'actualité de la recherche sur Lousonna. Ces deux événements s'inscrivent dans le contexte de l'anniversaire de la première année de fouilles du site archéologique des Prés-de-Vidy, situé à l'emplacement de la principale nécropole de la ville antique.

(Keystone-ATS) L’exposition permanente du musée s’enrichit d’un espace interactif consacré à l’archéologie et à la recherche sur Lousonna, ont indiqué les responsables du musée. « Pensé pour petits et grands, il aborde le rôle de la discipline, ses méthodes de travail actuelles et ses différents métiers. Il offre également un éclairage sur des projets scientifiques en cours, aux résultats inédits », expliquent-ils.

S’agissant du programme culturel, il prévoit tout au long de l’été des conférences, des portes ouvertes des fouilles d’Archeodunum aux Prés-de-Vidy et de l’UNIL, des visites, des ateliers culinaires, des brunchs ainsi qu’un atelier « les mains dans la terre » pour les archéologues en herbe.

Le chantier d’envergure des Prés-de-Vidy, mené dans le cadre de l’aménagement d’un écoquartier (projet Métamorphose), révèle au fil des découvertes le passé de la population lausannoise, du Mésolithique à l’époque romaine, est-il rappelé.