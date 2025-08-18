La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le nombre de nuitées hôtelières progresse en juillet

Keystone-SDA

Le nombre de nuitées hôtelières devrait encore avoir augmenté en juillet. Le mois a été marqué par la venue des fans de l'Euro de foot féminin en Suisse.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La hausse devrait avoir atteint 1,9% sur un an le mois dernier, selon la première estimation de l’Office fédéral de la statistique (OFS) publiée lundi. La part des visiteurs internationaux devrait avoir gagné 2,2%, quand celle des touristes helvétiques devrait avoir grappillé 1,5%.

Fin juillet, Suisse Tourisme faisait part d’un «taux d’occupation très satisfaisant dans les hôtels» des villes hôtes de l’Euro féminin. A Saint-Gall, les hôteliers se réjouissaient d’un «taux d’occupation exceptionnellement élevé» de 95% à 100% les jours de match. Berne a affiché un taux de remplissage moyen des hôtels a atteint 83%. L’augmentation du nombre de nuitées hôtelières était escomptée de 5% à 10% à Bâle et de 2% à Lucerne.

Le mois de juillet devrait donc participer à la croissance du secteur affichée depuis le début de l’année. De janvier à juin, l’hôtellerie suisse a enregistré 20,4 millions de nuitées, en hausse de 1,4%.

L’OFS publiera une seconde estimation le 25 août puis les chiffres définitifs de janvier à juillet le 5 septembre.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
28 J'aime
54 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision