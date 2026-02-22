La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le Pakistan frappe des camps «terroristes» en Afghanistan

Keystone-SDA

L'Afghanistan a fait état dimanche de dizaines de morts et de blessés dans des frappes du Pakistan. Islamabad avait affirmé plus tôt avoir ciblé sept camps "terroristes" à la frontière des deux pays en réaction à des attentats-suicides sur son territoire.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «La nuit dernière, [les forces pakistanaises] ont bombardé nos compatriotes civils dans les provinces de Nangarhar et Paktika, faisant des dizaines de martyrs et de blessés, dont des femmes et des enfants», a déclaré un porte-parole du gouvernement, Zabihullah Mujahid.

Le Pakistan a annoncé dimanche avoir frappé sept sites à la frontière avec l’Afghanistan en réaction à des attentats-suicides perpétrés sur son territoire par des groupes armés soutenus selon lui par Kaboul.

Confronté à l’intensification d’insurrection dans la zone frontalière, le Pakistan «a mené des frappes sélectives sur la base de renseignements contre sept camps et refuges de terroristes», a déclaré dans un communiqué le ministère de l’information, sans préciser où ces frappes avaient été menées.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

