Le Parlement dit non au Pacte de l’ONU sur les migrations

Keystone-SDA

La Suisse ne doit pas accepter le Pacte mondial de l'ONU sur les migrations. Après le Conseil des Etats, le National a refusé jeudi par 121 voix contre 65 ce texte, bien qu'il ne soit pas contraignant pour la politique migratoire de la Confédération.

(Keystone-ATS) Ce Pacte, adopté par l’ONU en décembre 2018, est un cadre d’action global destiné à améliorer la coopération internationale dans le domaine des migrations.

« Bien que non contraignant sur le plan juridique, le Pacte contient des engagements politiques dans plusieurs domaines », a déclaré le rapporteur de la commission Christian Wasserfallen (PLR/BE). Il donne les mêmes droits à tous les migrants, qu’il s’agisse de migration régulière ou irrégulière. « Or dans la pratique, ce n’est pas le cas ».

La gauche et le Conseil fédéral ont soutenu la ratification. La migration est un fait et on ne peut pas l’empêcher, a rappelé Samira Marti (PS/BL). Le pacte vise à mieux la gérer. En vain.

Le Conseil des Etats avait voté contre la ratification par 26 voix contre 7 et 11 abstentions.