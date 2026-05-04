Le Parlement entérine une fusion à trois, dans le Haut-Valais

Keystone-SDA

Au 1er janvier 2027, le canton du Valais comptera deux communes de moins dans la vallée de Conches. La fusion de Bellwald, Fiesch et Lax a été entérinée unanimement, moins une abstention par le Grand Conseil, lundi. Elle donnera naissance à la commune d'Unnergoms.

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(Keystone-ATS) Le 15 juin 2025, les électeurs des trois communes avaient clairement approuvé la fusion. Fiesch avait dit oui à 81,4%, Lax à 91,8% et Bellwald à 79,1%. Près de 7 ayants droit sur 10 avaient participé au scrutin. Par contre, la fusion des bourgeoisies avait été nettement refusée. Celles-ci resteront celles des communes actuelles.

En matière fiscale, la fusion apportera un allégement perceptible pour les habitants de Lax et de Bellwald. A Fiesch, la charge restera au niveau actuel.

Environ 1600 habitants

Lundi après-midi, le Grand Conseil a validé cette fusion et les 2,2 millions de francs d’aide qui lui sont alloués par l’Etat du Valais.

La nouvelle commune d’Unnergoms verra ainsi le jour au 1er janvier 2027. Des élections auront lieu cet automne. La nouvelle entité comptera un peu plus de 1600 habitants et sera la plus peuplée du district de Conches. Sa superficie sera de quelque 3000 hectares.

Au 1er janvier 2027, une autre fusion deviendra réalité dans le Haut-Valais. Viège intégrera les communes de Baltschieder et d’Eggerberg, réduisant ainsi le nombre de communes valaisannes à 118.