La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le Parlement recommande le rejet de l’initiative SSR

Keystone-SDA

L'initiative populaire "200 francs, ça suffit" (initiative SSR) fait chou blanc sous la Coupole fédérale. Après le National, le Conseil des Etats a tacitement rejeté lundi ce texte qui veut faire passer la redevance radio-TV de 335 à 200 francs par an.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’initiative de l’UDC, de l’Union suisse des arts et métiers (usam) et des Jeunes PLR veut abaisser la redevance à 200 francs par an et exonérer toutes les entreprises. Seuls l’UDC et le président de l’usam Fabio Regazzi (Centre/TI) ont défendu le texte, sans formellement le soutenir.

Le Conseil des Etats préfère le contre-projet du Conseil fédéral, opposé à l’initiative, au niveau de l’ordonnance. La redevance doit passer à 312 francs en 2027, puis à 300 en 2029 pour les ménages privés. Le chiffre d’affaires permettant une exonération pour les entreprises est aussi revu à la hausse, de 500’000 francs à 1,2 million.

Longtemps en désaccord, les commissions parlementaires compétentes ont renoncé au final à élaborer un contre-projet parlementaire. Les deux Chambres ont confirmé la décision.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision