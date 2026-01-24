La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le Pentagone va privilégier la sécurité intérieure et la Chine

Keystone-SDA

L'armée américaine va privilégier la sécurité intérieure et la maîtrise de la Chine, a annoncé vendredi le Pentagone. Le soutien aux alliés d'Europe et d'ailleurs sera "plus limité".

1 minute

(Keystone-ATS) «Tandis que les forces américaines se concentrent sur la défense de leur territoire et de la région indo-pacifique, nos alliés et partenaires assumeront la responsabilité de leur propre défense, avec un soutien essentiel, mais plus limité de la part des forces américaines», peut-on lire dans la nouvelle stratégie de défense nationale du département américain de la défense.

