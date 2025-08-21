La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le Petit Théâtre de Lucerne créé par Emil reste à la même adresse

Keystone-SDA

En quête d'une nouvelle adresse, le Petit Théâtre de Lucerne a choisi d'intégrer le futur bâtiment qui sera construit sur son site actuel. La scène, créée par l'humoriste Emil il y a près de soixante ans, devra investir quelque 8 millions de francs.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) La décision crée une sécurité de planification et permet d’utiliser les ressources internes «de manière ciblée et efficace», a indiqué le Petit Théâtre jeudi dans un communiqué. L’emplacement actuel sur la Place fédérale non loin de la gare de Lucerne présente de nombreux avantages, liés à l’histoire de la maison.

Fondée en 1967 par le cabarettiste Emil Steinberger, le théâtre est logé dans un immeuble vieux d’environ 60 ans au centre-ville. Début 2024, la caisse de pension de Lucerne, propriétaire du bâtiment, avait annoncé son intention de le démolir pour reconstruire à neuf.

Comme aucune scène n’était prévue dans un premier temps, le théâtre s’est vu en péril. Mais la propriétaire a proposé d’intégrer son locataire au futur bâtiment, lui accordant un délai de réflexion d’un an. Le conseil de fondation a examiné d’autres alternatives au centre-ville avant de se décider pour son adresse historique.

Le principal défi réside dans les coûts d’investissement d’environ huit millions de francs. Ceux-ci incluent notamment les coûts de construction et d’aménagement de la scène ainsi qu’une éventuelle solution provisoire pendant la reconstruction de l’immeuble. Le financement n’est pas encore assuré à l’heure actuelle.

Le Petit Théâtre pourra poursuivre son activité sur son site actuel jusqu’à l’été 2029. Pour la saison 2025/26, il affiche pas moins de 220 manifestations avec 150 artistes.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
30 J'aime
57 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
17 J'aime
17 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
6 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision