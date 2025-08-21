Le Petit Théâtre de Lucerne créé par Emil reste à la même adresse

Keystone-SDA

En quête d'une nouvelle adresse, le Petit Théâtre de Lucerne a choisi d'intégrer le futur bâtiment qui sera construit sur son site actuel. La scène, créée par l'humoriste Emil il y a près de soixante ans, devra investir quelque 8 millions de francs.

(Keystone-ATS) La décision crée une sécurité de planification et permet d’utiliser les ressources internes «de manière ciblée et efficace», a indiqué le Petit Théâtre jeudi dans un communiqué. L’emplacement actuel sur la Place fédérale non loin de la gare de Lucerne présente de nombreux avantages, liés à l’histoire de la maison.

Fondée en 1967 par le cabarettiste Emil Steinberger, le théâtre est logé dans un immeuble vieux d’environ 60 ans au centre-ville. Début 2024, la caisse de pension de Lucerne, propriétaire du bâtiment, avait annoncé son intention de le démolir pour reconstruire à neuf.

Comme aucune scène n’était prévue dans un premier temps, le théâtre s’est vu en péril. Mais la propriétaire a proposé d’intégrer son locataire au futur bâtiment, lui accordant un délai de réflexion d’un an. Le conseil de fondation a examiné d’autres alternatives au centre-ville avant de se décider pour son adresse historique.

Le principal défi réside dans les coûts d’investissement d’environ huit millions de francs. Ceux-ci incluent notamment les coûts de construction et d’aménagement de la scène ainsi qu’une éventuelle solution provisoire pendant la reconstruction de l’immeuble. Le financement n’est pas encore assuré à l’heure actuelle.

Le Petit Théâtre pourra poursuivre son activité sur son site actuel jusqu’à l’été 2029. Pour la saison 2025/26, il affiche pas moins de 220 manifestations avec 150 artistes.