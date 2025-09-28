Le peuple dit oui à un coup de pouce aux petits partis

Keystone-SDA

Le peuple vaudois s'est montré favorable à donner un coup de pouce aux petits partis politiques. Il a accepté dimanche en votation cantonale l'idée d'un accès facilité pour eux au Grand Conseil sur la question du quorum lors de scrutins cantonaux et aussi communaux.

(Keystone-ATS) Le résultat est assez clair: le oui a remporté le 52,58% des suffrages contre 47,42% pour le non. Le taux de participation s’est élevé à 45,88%.

«La réforme permettra enfin que les voix des listes apparentées soient additionnées lors des élections dans les conseils communaux et au Grand Conseil. Ensemble, elles pourront franchir le seuil du quorum de 5% et obtenir des sièges. Désormais, chaque voix sera prise en compte et la représentativité démocratique sera renforcée», ont réagi les Vert’libéraux, Les Libres, Le Centre Vaud et le PEV dans un communiqué conjoint.

«Les petites formations jouent un rôle essentiel dans la vie politique vaudoise. La réforme modernise le système et permet de mieux refléter la variété des opinions dans nos législatifs, ce qui fait la richesse de notre démocratie», ajoutent-ils.

Ce changement de pratique devrait entrer en vigueur et être appliqué pour les prochaines élections des conseils communaux élus selon le système proportionnel, en mars 2026.

Cette idée de permettre aux petits partis politiques d’obtenir plus facilement un siège au Grand Conseil agitait les parlementaires vaudois depuis 2021, année d’un long débat sur la réforme de la loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP).