Le président vénézuélien Maduro est arrivé sur le sol américain

Keystone-SDA

Le président vénézuélien Nicolas Maduro est arrivé samedi sur le sol américain après son exfiltration et sa capture, selon des images de l'AFP le montrant sortant d'un avion sous escorte à l'aéroport Stewart International, au nord de New York.

1 minute

(Keystone-ATS) Le chef de l’Etat, capturé dans la nuit à Caracas par les forces armées américaines, devrait ensuite être conduit à New York par hélicoptère, où il est inculpé pour trafic de drogue.