Le premier festival «low-tech» à La Chaux-de-Fonds

Keystone-SDA

La Chaux-de-Fonds (NE) accueillera vendredi et samedi prochains le premier festival "low-tech" de Suisse. La manifestation propose une approche inédite où innovation, écologie et convivialité se rencontrent. Les participants pourront notamment découvrir comment fabriquer des mini fours solaires, recharger des piles alcalines ou cultiver des pleurotes à domicile.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le festival, qui est porté par le FabLab (Laboratoire de fabrication citoyen et associatif) de La Chaux-de-Fonds, est soutenu par le Master en innovation de l’Université de Neuchâtel (UniNE), dont 22 étudiants seront présents sur place, a indiqué l’institution.

L’événement fait écho à des enjeux contemporains abordés dans le cursus, qui prône une innovation régionale et durable. Hugues Jeannerat, coordinateur de la formation, souhaite que les étudiants «redécouvrent une source d’innovation souvent oubliée: le bon sens paysan, à la fois technique, ingénieux et ancré dans la réalité locale», peut-on lire dans le communiqué.

La «low-tech», c’est concevoir des solutions techniques durables dans le temps, reproductibles par le plus grand nombre et demandant peu de ressources en énergie, ont rappelé les organisateurs. Pour se familiariser avec cette approche, des conférences, des stands interactifs et des ateliers de fabrication collectifs sont prévus.

Un voilier-laboratoire

Le but est que les participants puissent découvrir des solutions qui répondent à des besoins du quotidien en promouvant la sobriété, l’artisanat et la simplicité.

Lors de la conférence inaugurale, le Français Corentin de Chatelperron, ingénieur, explorateur et fondateur du Low-Tech Lab, connu pour son voilier-laboratoire «Nomade des Mers», partagera des récits de terrain et des expérimentations. Il fera part d’initiatives collectives qui montrent comment faire mieux avec moins.