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Le procès de Pascal Jaussi a commencé à Granges-Paccot (FR)

Keystone-SDA

Pascal Jaussi, fondateur de Swiss Space Systems Holding (S3), est bien arrivé mardi matin au Tribunal pénal économique (TPE) du canton de Fribourg. Le prévenu de 49 ans y sera jugé pour escroquerie, gestion déloyale et abus de confiance.

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(Keystone-ATS) L’homme a attiré à lui de l’argent pour le dilapider en quelques années dans un projet «irréaliste». L’acte d’accusation retient comme infractions l’induction de la justice en erreur, l’incendie intentionnel et l’escroquerie, entre autres.

M. Jaussi a été retrouvé gravement brûlé en 2016 dans une forêt de la Broye. L’acte d’accusation démonte ce qu’il présente comme une agression, qui aurait servi à retarder la fin de S3.

Parmi ses recettes, la vente, via la société S3 Solutions SA de billets pour des vols ZeroG à partir de multiples endroits dans le monde, rapportant au moins 1,64 million, relève l’acte d’accusation. Aucun acheteur n’a effectué le moindre vol.

Pascal Jaussi voudra «démontrer son innocence complète», comme il l’a indiqué samedi dans les colonnes du Temps.

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