Le projet de camping de la Poya ne verra pas le jour

Keystone-SDA

Le projet d'installation d'un camping sur la parcelle de l'ancienne caserne militaire de la Poya à Fribourg est abandonné faute de soutien financier. Les porteurs du projet ont pris cette décision en raison de l'absence de subvention cantonale.

1 minute

(Keystone-ATS) «Quand on a fait le processus, on nous avait assuré quasiment à 99% que du moment qu’on pouvait déposer et présenter notre projet, on pouvait obtenir ces subventions», a déclaré mardi sur les ondes de la RTS Camille Schoenenweid, l’une des porteuses du concept. L’association n’a donc pas réussi à réunir les fonds nécessaires.

Il était prévu que la parcelle retenue accueille des cabanons ainsi que des emplacements pour camping-cars . «On n’a pas non plus envie de mettre en place un projet où l’on n’a pas le sentiment qu’il fait l’unanimité», a ajouté Camille Schoenenweid.

L’association projetait d’aménager provisoirement un camping durant cinq ans au moins en attendant une affectation définitive de ce vaste terrain abandonné par l’armée depuis deux ans. Cette parcelle est désormais propriété du canton de Fribourg.

Le Centre, le PLR et l’UDC de la Ville de Fribourg avaient manifesté l’année dernière leur opposition à l’installation d’un camping sur cette parcelle, estimant que ce projet compromettrait le développement de ce terrain en zone d’activité.