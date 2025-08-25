Le projet de musée d’art contemporain à Middes (FR) est «pertinent»

Keystone-SDA

Les études de faisabilité du projet de musée d'art contemporain (MAC) sur une ancienne base de missiles à Middes (FR) sont terminées et ont été déposées auprès des autorités. La "pertinence" du site est confirmée, selon les porteurs du projet. Ce dernier, qui fait l'objet d'une polémique, a été redimensionné en avril.

(Keystone-ATS) «Les études de faisabilité relatives au projet de Middes Art Center confirment la pertinence du projet sur le site de Middes et sa cohérence avec les exigences de la loi sur l’aménagement du territoire», a indiqué lundi le MAC.

Le projet de MAC, dont l’investissement est devisé à près de 16 millions de francs, devrait générer plus de 12 millions de retombées directes pour les entreprises régionales et cantonales. Les retombées indirectes pour l’économie régionale seront supérieures à 1 million par an, peut-on lire dans le communiqué.

Unique en Suisse, le projet se propose de transformer une ancienne base de missiles en un centre culturel. «Les oeuvres d’artistes témoins de la division Est/Ouest acquises par la Fondation Leschot permettront de raviver la mémoire collective sur la guerre froide», a précisé le MAC.

14’000 visiteurs attendus par an

Concrètement, le projet prévoit que des anciens bunkers abritant autrefois des missiles soient convertis en espace d’exposition d’oeuvres d’art contemporain. Les anciennes bases de lancement des missiles sur la colline accueilleront des sculptures d’art contemporain. Un espace d’exposition sera bâti sur une surface de plancher de 6’000 m2 maximum. Le site, actuellement pauvre en biodiversité, sera renaturé sur 80’000 m2.

Selon les porteurs du projet, «investir une base militaire, un site décentré ou un ancien site industriel pour en faire un centre culturel et d’art contemporain correspond à une tendance actuelle en Europe, dont fait partie le Museum Insel Hombroich, situé sur une ancienne base de missiles de l’OTAN près de Düsseldorf». Le MAC pourrait compter à terme sur une fréquentation de 14’000 visiteurs par an, soit 300 visites hebdomadaires.

Mandat au Grand Conseil

La fondation Leschot a annoncé en avril avoir procédé à un redimensionnement du projet, qui avait suscité des oppositions de riverains et du monde politique. En février, dix députés interpartis ainsi que 48 cosignataires ont déposé un mandat demandant de retirer le projet muséal du Plan directeur cantonal.

Leur argumentaire souligne les «incohérences» du projet qui «dispersera les touristes hors des pôles touristiques où doivent se concentrer de telles infrastructures». Par ailleurs, les bâtiments militaires censés accueillir le musée sont hors zone à bâtir.

Enfin, le musée dispersera les «ressources publiques», dans un contexte budgétaire «tendu», ont souligné les élus, en évoquant un «risque élevé» de déficit, dont la couverture incomberait au contribuable.