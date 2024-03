Le projet lauréat de la nouvelle patinoire genevoise dévoilé

2 minutes

(Keystone-ATS) La nouvelle patinoire qui doit être inaugurée sur la parcelle du Trèfle-Blanc, à Lancy (GE), à la fin 2028, porte le nom du Nid des Aigles, en écho au club de hockey du Genève-Servette qui deviendra maître des lieux et dont l’aigle est le symbole. Après une longue procédure, le projet architectural lauréat a pu être dévoilé mardi par les autorités cantonales et communales.

L’idée de construire une nouvelle patinoire dans le canton de Genève pour remplacer la vétuste enceinte des Vernets est dans l’air depuis plus d’une décennie. Le projet est revenu sur le devant de la scène en 2018, avec le précédent gouvernement cantonal. En 2022, un concours architectural a finalement été lancé.

“Il s’agit enfin d’une bonne nouvelle” dans ce dossier, a déclaré devant les médias le conseiller d’Etat Thierry Apothéloz, responsable du département de la cohésion sociale. Le magistrat a rappelé le besoin criant d’une nouvelle patinoire à Genève. “C’est le canton où il y a le moins de surfaces de glace par habitant”.

La nouvelle infrastructure pourra accueillir 8500 spectateurs. Elle comprendra une surface de glace principale, où se dérouleront les rencontres de hockey, et une surface annexe, située sous l’esplanade du bâtiment, qui permettra à la relève de s’entraîner et au public et aux écoles de profiter des joies de la glisse.

Un projet à 138 millions

Un crédit de 138 millions de francs est prévu pour la réalisation de l’infrastructure. Un projet de loi d’investissement sera déposé en juillet 2025 devant le Grand Conseil, a précisé M. Apothéloz. Malgré les risques d’oppositions et de référendum, le magistrat est confiant. “Nous gardons le cap de fin 2028 pour le premier match”.

Le projet lauréat est le fruit d’Architech SA. Pour ce mandat, le bureau genevois s’est notamment adjoint le soutien de Chabanne Architecte, une société lyonnaise qui a déjà à son actif la construction de huit patinoires couvertes. La charpente en bois qui forme la toiture de l’édifice fait penser à un “nid d’aigle inversé”.

M. Apothéloz a rappelé que le projet retenu a dû répondre à des critères environnementaux et de développement durable stricts. L’exploitation de la nouvelle patinoire est encore en discussion. Un parking P+R de 1000 places doit voir le jour à proximité. Le Trèfle-Blanc est situé à quelques encablures du Stade de Genève.