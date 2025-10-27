Le secteur de la santé économisera 300 millions de francs par an

Keystone-SDA

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a confirmé lundi la volonté d'économiser 300 millions de francs par an dans les coûts de la santé. Une réduction des traitements médicaux superflus ou des frais administratifs des assureurs est notamment prévue.

(Keystone-ATS) La troisième table ronde sur la maîtrise des coûts s’est tenue à Berne, réunissant des représentants des cantons, du corps médical (FMH), des hôpitaux (H+), des assureurs-maladie (prio.swiss), de l’industrie pharmaceutique (scienceindustries) ou encore des organisations de patients.

La ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider a exprimé sa «satisfaction». Tous les acteurs ont élaboré volontairement les 38 mesures présentées dans 12 domaines, pour un montant estimé à au moins 303 millions de francs par an dès 2026, soit environ 1% des primes. La qualité des soins doit toujours être garantie.

Et de citer par exemple la réduction de 2% des frais administratifs des assureurs maladie (une économie de 40 millions est attendue), la prescription initiale de principes actifs par les médecins afin de promouvoir la délivrance de génériques, ou une promotion accrue de l’initiative «smarter medicine» par les hôpitaux et le corps médical. Cette initiative vise à réduire les traitements inappropriés et superflus.