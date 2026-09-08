Le secteur financier et la police lancent «Pay Attent!on»

Keystone-SDA

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Le secteur financier et la police ont lancé mardi la campagne de prévention "Pay Attent!on". L'objectif est de mieux protéger la population contre la fraude aux moyens de paiement.

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(Keystone-ATS) Selon les initiateurs, les cyber-escrocs exploitent de plus en plus le «facteur humain» pour piéger leurs victimes, et ce malgré des systèmes de paiement techniquement très sécurisés. Par des manipulations, ils amènent les utilisateurs à divulguer des informations confidentielles ou à valider des transactions.

Pour y faire face, SwissDebitPay, la Swiss Payment Association et l’Association suisse des banquiers s’allient à la police. La nouvelle structure, baptisée «Pay Attent!on», remplace l’ancienne association Card Security.

«Ce partenariat entre la police et le secteur financier est unique en Suisse», a déclaré Pascal Simmen, délégué de la Prévention suisse de la criminalité, cité dans le communiqué. «En réunissant nos expertises respectives, nous créons des synergies précieuses pour contrer la cybercriminalité».

Les premières campagnes nationales de «Pay Attent!on» seront déployées dès 2027.