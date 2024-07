Le sortant Marc Ferracci réélu par les Français de Suisse

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Le député sortant Marc Ferracci a été réélu dimanche au second tour des législatives françaises anticipées dans la sixième circonscription, celle des Français de Suisse et du Liechtenstein. Il recueille 34’771 voix contre 23’687 pour la candidate de la gauche.

“Fier et honoré d’annoncer ce soir ma réélection comme député des Français de Suisse et du Liechtenstein”, écrit Marc Ferracci sur le réseau social X. “Je serai dès demain au travail pour vous défendre, et pour faire avancer notre pays.”

Le candidat de Renaissance, le parti du président français Emmanuel Macron qui a récolté 59,48% des votes, a battu Halima Delimi du Nouveau Front populaire (40,52%), qui est également membre du PS de la ville de Genève.

“Force est de constater que dans la communauté des Français de Suisse La Gauche Social-Democrate a de beaux jours”, écrit Mme Delimi. “Pour l’Ecologie, pour la Justice sociale nous restons mobilisés”.

Au total, 63’297 personnes ont voté dans la 6e circonscription des Français de l’étranger, qui recouvre la Suisse et le Liechtenstein.

Il y a deux ans, Marc Ferracci, 46 ans, s’était facilement imposé. Il était arrivé en tête du premier tour avec 36% des voix contre 20% pour la représentante de la coalition de gauche Nupes, Magali Mangin. Il avait ensuite réuni près des deux tiers des voix exprimées au second tour face à Mme Mangin.

Quelque 160’000 Français sont inscrits sur les listes électorales en Suisse et au Liechtenstein. La Confédération accueille la plus grande communauté française hors de France.