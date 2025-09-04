Le stockage de l’eau chaude testé dans le sous-sol fribourgeois

Keystone-SDA

Le Groupe E explore des solutions novatrices de stockage d’énergie dans le canton de Fribourg, dont l'une est développée en partenariat avec l’entreprise vaudoise ECCUS. Le projet prévoit la construction de caverne stockant l’eau chaude nécessaire à des réseaux de chauffage à distance.

2 minutes

(Keystone-ATS) L’idée, qui vise à accompagner la transition énergétique et à répondre aux variations de consommation de chaleur, a été décrite jeudi comme «simple dans son principe, mais ambitieuse dans sa réalisation». Il s’agit de creuser des «cavernes souterraines» pour les transformer en vastes accumulateurs d’eau chaude.

Le stockage permettrait d’optimiser la consommation de chaleur, de limiter le recours aux centrales et de faciliter l’intégration des énergies renouvelables, ont avancé les partenaires. Grâce à sa forte capacité thermique, l’eau constitue un support particulièrement efficace pour le stockage d’énergie, précise le communiqué.

Pics de consommation

Installée en sous-sol, à proximité des zones densément habitées, la technique doit permettre de répondre «rapidement» aux pics de consommation du matin, de midi et du soir. Entre les moments de forte demande, le réservoir se recharge par l’entremise des apports d’énergies renouvelables, comme le solaire ou la biomasse.

La flexibilité «réduit la production de chaleur excédentaire et évite la mise en service inutile de centrales». L’énergie stockée est valorisée via un réseau de conduites assurant l’échange de chaleur entre l’eau souterraine et l’eau circulant dans le chauffage à distance, ont indiqué encore les partenaires.

Pour garantir la fiabilité et la sécurité du système, ECCUS, une entité basée à Jongny (VD), met en œuvre dans le projet son expertise du génie civil souterrain, «depuis la conception jusqu’à la réalisation des cavernes». Inspirée d’expériences menées en Suède et en Finlande, l’approche constituera une première en Suisse.

Préservation des terres

Cette dernière répond à la densification urbaine qui «limite l’implantation de grands réservoirs en surface». Le stockage souterrain permet de préserver les terres agricoles et de protéger la valeur foncière. A moyen terme, trois cavernes de 130 mètres de long environ seront creusées, à une profondeur de 15 à 35 mètres.

Ce qui doit garantir la stabilité et l’isolation thermique, grâce à des formations géologiques étanches, poursuit le communiqué. Plusieurs sites sont à l’étude pour accueillir de tels réservoirs souterrains, dont une option examinée à Hauterive (FR).