La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le taux de chômage se stabilise à 2,7% en juillet

Keystone-SDA

Le marché du travail suisse a fait du surplace en juillet. Le taux de chômage a stagné à 2,7%, comme déjà en juin et en mai, malgré une augmentation du nombre de chômeurs.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Au cours du mois sous revue, le nombre de chômeurs a augmenté de 2277 personnes (+1,8%) par rapport au mois précédent pour atteindre 129’154 personnes. Sur un an, le chômage a augmenté de 21’438 personnes (+19,9%), selon les chiffres publiés jeudi par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO).

Le nombre de chômeurs corrigé des variations saisonnières a augmenté de 1,2% par rapport au mois précédent, pour atteindre 137’049 personnes. Le taux de chômage ajusté s’est maintenu à 2,9% en juillet.

Entre juin et juillet, le nombre de jeunes chômeurs, âgés de 15 à 24 ans, a augmenté de 7,4% à 11’496 personnes. Sur un an, cela correspond à une hausse de 16,1%. Le nombre de chômeurs âgés de 50 à 64 ans s’est stabilisé sur un mois mais a crû de presque 20% sur un an.

En tout, 209’441 demandeurs d’emploi ont été comptabilisés, soit 2573 personnes de plus qu’en juin (+1,2%). Par rapport au même mois de l’année précédente, ce nombre a donc augmenté de 30’302 personnes (+16,9%). Le taux de demandeurs d’emploi s’est maintenu à 4,4% en juillet 2025.

Selon les données disponibles à fin juillet, le nombre de personnes ayant épuisé leurs droits aux indemnités de chômage au cours du mois de mai s’élevait à 3037, soit 99 personnes de moins (-3,2%) qu’en avril. Le mois dernier, 39’805 postes vacants ont été annoncés aux ORP (+0,1% sur un mois).

La réduction de l’horaire de travail a touché 11’940 personnes en avril, soit 2047 de moins (-14,6%) qu’en mars, d’après les informations disponibles sur le chômage partiel. Le nombre de secteurs d’exploitation concernés après une période de saisie de trois mois a diminué de 8,6% sur un mois à 688 domaines.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
28 J'aime
49 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Melanie Eichenberger

Comment célébrez-vous la fête nationale suisse dans votre pays de résidence?

Racontez-nous de quelle façon vous avez prévu de fêter l’anniversaire de la Suisse dans votre pays. Avez-vous une tradition particulière?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
4 J'aime
4 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision