Le travail social en milieu scolaire renforcé à Bienne

Keystone-SDA

A Bienne, la rentrée 2025 sera marquée lundi par un renforcement du travail social en milieu scolaire. Les professionnels mandatés par ce service, légèrement renforcé, ont pour mission d'accompagner les enfants, les familles et les membres du corps enseignant qui en ont besoin.

(Keystone-ATS) L’organisation du travail social en milieu scolaire (TSS) a été remaniée et légèrement renforcée, indique jeudi la ville de Bienne dans un communiqué. Sandra Bärtschi est la nouvelle responsable d’un service spécialement dédié à ce domaine, qui doit contribuer à créer un climat scolaire serein et propice à l’apprentissage. Le TSS est doté de 8,2 EPT (équivalent plein temps), soit 1,4 de plus que l’année dernière.

Réseaux sociaux, dynamiques familiales compliquées, pressions du marché de l’emploi et ambiance anxiogène liée à l’actualité, entre autres, peuvent fragiliser les élèves et les mettre en difficulté. « Dans cet environnement exigeant, le travail social en milieu scolaire est une importante ressource », estime la ville.

Les travailleurs sociaux scolaires peuvent aider les élèves qui ont besoin de soutien et de conseils dans les différents domaines de la vie. Ils peuvent aussi les orienter vers les services spécialisés. Le service s’adresse également aux enseignants, aux parents et aux membres de la direction.

D’un point de vue statistique, ce sont 6207 élèves – dont 2763 francophones – qui vont commencer une nouvelle année scolaire lundi à Bienne. Après une importante progression, l’effectif total s’est stabilisé ces dernières années (ils étaient 6240 à la rentrée 2023 et 6211 l’an dernier). A la rentrée 2015, 5836 avaient pris le chemin de l’école.