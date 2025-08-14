La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le travail social en milieu scolaire renforcé à Bienne

Keystone-SDA

A Bienne, la rentrée 2025 sera marquée lundi par un renforcement du travail social en milieu scolaire. Les professionnels mandatés par ce service, légèrement renforcé, ont pour mission d'accompagner les enfants, les familles et les membres du corps enseignant qui en ont besoin.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) L’organisation du travail social en milieu scolaire (TSS) a été remaniée et légèrement renforcée, indique jeudi la ville de Bienne dans un communiqué. Sandra Bärtschi est la nouvelle responsable d’un service spécialement dédié à ce domaine, qui doit contribuer à créer un climat scolaire serein et propice à l’apprentissage. Le TSS est doté de 8,2 EPT (équivalent plein temps), soit 1,4 de plus que l’année dernière.

Réseaux sociaux, dynamiques familiales compliquées, pressions du marché de l’emploi et ambiance anxiogène liée à l’actualité, entre autres, peuvent fragiliser les élèves et les mettre en difficulté. « Dans cet environnement exigeant, le travail social en milieu scolaire est une importante ressource », estime la ville.

Les travailleurs sociaux scolaires peuvent aider les élèves qui ont besoin de soutien et de conseils dans les différents domaines de la vie. Ils peuvent aussi les orienter vers les services spécialisés. Le service s’adresse également aux enseignants, aux parents et aux membres de la direction.

D’un point de vue statistique, ce sont 6207 élèves – dont 2763 francophones – qui vont commencer une nouvelle année scolaire lundi à Bienne. Après une importante progression, l’effectif total s’est stabilisé ces dernières années (ils étaient 6240 à la rentrée 2023 et 6211 l’an dernier). A la rentrée 2015, 5836 avaient pris le chemin de l’école.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
7 J'aime
10 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
1 J'aime
4 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision