Le Venoge Festival à Penthaz dévoile sa programmation 2024 complète

2 minutes

(Keystone-ATS) Le Venoge Festival a dévoilé l’affiche complète de sa 28e édition, programmée du 14 au 17 août à Penthaz (VD). Quatre soirées pour quatre thèmes: musiques urbaines, électroniques, pop et “revival”. En tête d’affiche, on retrouvera Earth, Wind & Fire Experience, Level 42, Imagination, MC Solaar, Gilbert Montagné, Gossip, The Kills, Shay ou encore Jain.

“Notre ambition est d’offrir quatre soirées thématiques, hautes en couleurs et fortes en émotions, grâce à des artistes reconnus pour leurs prestations scéniques mémorables”, ont résumé lundi les organisateurs dans un communiqué. Le dernier jour, des activités dédiées aux familles seront proposées en plus des concerts.

La première soirée proposera le mercredi une programmation “urban”. Cette nouvelle thématique est consacrée aux musiques urbaines francophones réunissant “les cadors du genre qui affolent les réseaux et les plateformes de streaming”. Dadju & Tayc, Djadja & Dinaz, SDM et Luther se produiront notamment sur scène.

Le jeudi, place à la traditionnelle soirée “revival”, une affiche nostalgique aux sons des années 80 à 2000. Les fans d’Earth, Wind & Fire pourront venir applaudir Al McKay, l’ancien guitariste du groupe de 1973 à 1981, qui a fondé une formation alternative appelée Earth, Wind & Fire Experience. Son équipe reprend le répertoire du groupe d’origine. Au menu aussi: Level 42, Imagination, Fatal Bazooka, Gilbert Montagné, Bernard Minet ou encore Zouk Machine.

“Dancefloor” à ciel ouvert

Vendredi, la programmation sera à nouveau 100% électro avec un “dancefloor” à ciel ouvert et des DJs présents en continu sur deux scènes. Parmi eux: Robin Schulz, Oliver Heldens, Armand van Helden, Tchami X Malaa ou encore Mosimann.

Pour la journée de clôture du samedi, la musique pop, rock et rap fera irruption sur scène, avec notamment Shay, Jain, Mc Solaar, Aliose, Gossip ou The Kills. Des animations pour les plus jeunes sont prévues l’après-midi. Un spectacle enfant doit encore être annoncé.

Lors de ces deux dernières éditions, le Venoge Festival a accueilli 38’000 visiteurs en 2023 et 43’000 visiteurs en 2022, une affluence record pour la manifestation.