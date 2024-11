Le village de Brienz (GR) est désormais vide

Keystone-SDA

Le village grison de Brienz a été complètement évacué, a indiqué la commune d'Albula dimanche après-midi. Les 91 habitants avaient jusqu'à 13h00 dimanche pour quitter les lieux menacés par une importante masse de roche.

(Keystone-ATS) Brienz se trouve désormais en zone rouge, c’est-à-dire que son accès est interdit jusqu’à nouvel avis. Les animaux domestiques et de ferme ont également été évacués.

Après l’ultimatum de 13h00, des responsables des autorités communales, de l’office cantonal des affaires militaires et de la protection civile, de la police et des pompiers ont effectué une ronde de contrôle dans tout le village. Plus personne ne se trouvait sur place, a indiqué la commune. Une journaliste de Keystone-ATS présente dans le village grison a constaté que les opérations se sont déroulées sans accroc.

Afin de faire respecter l’interdiction d’accès et de garantir la sécurité, le village sera désormais surveillé de manière électronique, a annoncé la commune. Cette dernière a toutefois précisé que l’endroit n’est pas intéressant pour les voleurs, les habitants ayant emporté tous leurs objets de valeur lors de leur évacuation.

Les deux routes d’accès à Brienz sont désormais barrées. Le sort du village menacé d’un nouvel éboulement n’est pas clair. Il devrait être coupé du monde au moins jusqu’au printemps prochain.