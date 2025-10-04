Le Zurichois Moris Freiburghaus est le grand vainqueur du ZFF

Keystone-SDA

Pour la première fois dans l'histoire du Zurich Film Festival (ZFF), l'Œil d'or de la compétition des films documentaires est attribué à une production suisse. Le Zurichois Moris Freiburghaus remporte même deux catégories avec "I love you, I leave you".

(Keystone-ATS) Le premier film de Moris Freiburghaus a également remporté le prix du public et a reçu une mention spéciale dans la catégorie ZFF Critics’ Jury Award, ont annoncé les organisateurs du festival samedi soir à l’Opéra de Zurich.

Dans le film, le réalisateur accompagne son meilleur ami, le musicien suisse Dino Brandão, à travers une période éprouvante. Après son voyage en Angola, le pays d’origine de son père, il souffre d’épisodes maniaques et parle de son vécu.

«Nous n’avions encore jamais rien vu de comparable», explique le jury à propos du documentaire. Le «regard sans détour sur les maladies psychiques et les liens indéfectibles de l’amitié et de la famille» ont incité à attribuer pour la première fois l’Œil d’or à une production suisse dans cette catégorie.