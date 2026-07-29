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Lecornu veut plus de mesures d’adaptation au changement climatique

Keystone-SDA

Le premier ministre français Sébastien Lecornu a chargé mercredi la ministre de la Transition écologique Monique Barbut de lui présenter de nouvelles mesures pour "accélérer" la mise en oeuvre du Plan national d'adaptation au changement climatique.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Face aux incendies à répétition et aux épisodes de canicule, le chef du gouvernement note dans une lettre de mission consultée par l’AFP que la France «doit accélérer sa préparation à des conditions climatiques plus dures».

Il a demandé à la ministre, qui a récemment annoncé sa démission sur fond de désaccords sur une loi agricole controversée avant d’accepter de poursuivre sa mission, de lui présenter d’ici «début octobre» des «mesures concrètes».

L’objectif est d'»accélérer la mise en oeuvre» du troisième Plan national d’adaptation au changement climatique, qui comprend une cinquantaine de mesures destinées à adapter le pays à un scénario de réchauffement climatique de +4°C à l’horizon 2100.

La lettre de mission comprend plusieurs thématiques à explorer comme la «gestion du bâti» (aménagements et pratiques d’adaptation), l’agriculture, le transport, la gestion de l’eau ou encore l’enseignement, avec notamment l’idée d’adapter «l’organisation scolaire et universitaire aux nouveaux rythmes climatiques», y compris en revoyant la «temporalité» des examens effectués en période de fortes chaleurs.

«L’ensemble de ces mesures devront être rapidement opérationnelles, dans le temps qui est celui de ce gouvernement, en fléchant si nécessaire des financements existants vers ces actions nouvelles», demande Sébastien Lecornu.

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