Les actionnaires de Swatch rejettent la candidature de Steven Wood

Keystone-SDA

Candidat au conseil d'administration de Swatch en tant que représentant des actionnaires au porteur, Steven Wood n'a, sans surprise, pas été élu mercredi lors de l'assemblée générale de l'horloger biennois.

(Keystone-ATS) La direction a notamment pointé le fait que ce citoyen américain n’avait aucun lien avec la Suisse et que ce type d’actionnaires était déjà représenté au sein de l’organe de surveillance. La présidente, Nayla Hayek, a été reconduite à son poste.

La candidature de Steven Wood a été rejetée par 79,2% des voix, informe Swatch dans un communiqué.

L’investisseur, qui possède une participation de 0,5%, souhaitait se faire élire comme représentant supplémentaire afin d’apporter « de nouvelles perspectives », estimant notamment qu’il convenait d’agir au niveau des marques haut de gamme. Il considérait que l’entreprise fondée en 1983 par Nicolas Hayek souffrait « d’une culture fermée et d’opportunités manquées dans la mise en oeuvre ».

Contrôle de la famille Hayek

Face à cette contestation inédite, une élection était jugée comme improbable, la famille Hayek, qui détient pas moins d’un quart du capital-actions et contrôle 44% des droits de vote, s’y opposant.

Le conseil d’administration avait détaillé dans l’ordre du jour de l’assemblée générale qu’il était important pour lui que ses membres « soient de nationalité suisse ou qu’ils aient leur centre de vie en Suisse » et que le fondateur et directeur général de la société new- yorkaise GreenWood Investors n’avait aucun lien avec ce pays, son industrie ou ses produits.

Par ailleurs, Nayla Hayek, soeur du directeur général Nick Hayek, a été réélue au poste de présidente de l’organe directeur qu’elle occupe depuis 2010.