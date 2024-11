Les cantons ont abattu au moins 39 loups jusqu’à présent

Keystone-SDA

A mi-novembre, 35 meutes de trois loups ou plus avaient été identifiées en Suisse. Au moins huit d'entre elles peuvent être éliminées. Jusqu'à présent, au moins 39 loups ont été tués dans les cantons des Grisons, du Valais, de Vaud et de Saint-Gall.

(Keystone-ATS) Selon le dernier monitoring de la Fondation pour l’écologie des carnivores et la gestion de la faune sauvage KORA, la Suisse compte actuellement 35 meutes de loups composées d’un couple de parents et d’au moins un louveteau. Neuf de ces meutes se déplacent entre la Suisse et les pays limitrophes.

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a donné aux cantons l’autorisation d’éliminer complètement 8 meutes. Une demande du canton du Valais d’élimination complète d’une autre meute est encore pendante. L’OFEV a aussi donné son feu vert au tir d’un certain nombre de louveteaux de 13 meutes.

Selon une évaluation de l’agence de presse Keystone-ATS basée sur les indications des services cantonaux de la chasse disponibles, au moins 23 loups ont été abattus jusqu’à la mi-novembre dans le canton des Grisons, 10 dans le canton du Valais, 3 dans le canton de Vaud et 3 dans celui de Saint-Gall.