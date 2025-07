Les CMS vaudois mobilisés face aux fortes chaleurs

Keystone-SDA

Même si les températures sont actuellement un peu plus clémentes, les centres médico-sociaux (CMS) vaudois demeurent sur le qui-vive. A tout moment, ils peuvent réactiver diverses actions pour protéger les clients les plus vulnérables face à la canicule.

(Keystone-ATS) Les CMS se trouvent en ce moment en phase de « veille canicule », période qui court du 15 mai au 15 septembre. Toutefois, si les températures devaient encore grimper comme au début de l’été, le plan canicule serait à nouveau enclenché.

Une telle décision est prise par la Direction générale de la santé du canton de Vaud (DGS), en collaboration avec MétéoSuisse, explique Blandine Strub, consultante cantonale à l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile (AVASAD) et en charge du dossier « canicule ».

Lorsque la canicule sévit, diverses mesures spécifiques sont mises en œuvre, à commencer par des prises de contact téléphoniques et/ou des visites supplémentaires à domicile.

Cela concerne surtout les personnes les plus fragiles et donc particulièrement à risque, comme celles atteintes de maladies chroniques, les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants en bas âge et les nourrissons. En 2025, les CMS accompagnent près de 23’400 clients de plus de 65 ans, ainsi qu’environ 5000 enfants.

Travail en amont

« Un important travail est effectué en amont, dès le printemps, pour identifier ces personnes vulnérables », indique Blandine Strub, contactée par Keystone-ATS. Une attention particulière est portée à celles qui, en temps normal, ne reçoivent qu’une visite par semaine, voire moins.

Si les contrôles « physiques » – signes de déshydratation, baisse de la tension artérielle – permettent de surveiller ces personnes, l’accent est mis aussi sur la santé mentale. La consultante de l’AVASAD mentionne des risques de « décompensation » chez des personnes dont l’anxiété pourrait s’accentuer, en raison par exemple d’un sommeil perturbé ou d’environnement chamboulé par la canicule.

Eviter l’isolement

« L’impact de l’isolement social est aussi particulièrement scruté », ajoute Blandine Strub, rappelant la forte mortalité durant la canicule de l’été 2003, lorsque de nombreuses personnes âgées avaient été livrées à elles-mêmes.

Pour limiter cet isolement, les équipes des CMS sont notamment chargées de transmettre des propositions et recommandations concrètes, comme des idées de « lieux frais » où pourraient se rendre ces personnes, par exemple un parc, une bibliothèque ou un cinéma. « Parfois, un simple banc sous un arbre suffit », relève-t-elle.

Blandine Strub remarque que la population a globalement « beaucoup appris » ces dernières années sur la façon de vivre en période de canicule. Cela n’empêche pas les CMS de rappeler les gestes simples à adopter, comme manger léger ou avoir constamment une bouteille d’eau sur la table, les personnes âgées ressentant moins la soif et ayant parfois tendance à oublier de boire régulièrement.

Des « trucs et astuces » sont aussi régulièrement rappelés aux clients des CMS, comme de poser une serviette humide sur la nuque, mettre une poche de glace devant un ventilateur ou fermer les stores durant la journée.

Briefing et debriefing

La responsable du dossier « canicule » à l’AVASAD souligne que des échanges réguliers ont lieu avec les communes et le canton via la DGS. Cela se traduit notamment par une séance de « briefing » au printemps puis une autre de « debriefing » à l’automne avec tous les partenaires, CMS mais aussi hôpitaux et autres EMS.

« Nous n’attendons pas que MétéoSuisse annonce de fortes chaleurs pour agir. Nous consacrons des centaines d’heures de travail dès le printemps pour nous préparer », résume Blandine Strub.