Les dirigeants européens commencent à arriver à la Maison Blanche

Keystone-SDA

Le chef de l'Otan Mark Rutte, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre britannique Keir Starmer ont été les premiers à arriver lundi à la Maison Blanche, où ils ont été reçus par la cheffe du protocole Monica Crawley.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Ils ont été rejoints par le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz, la Première ministre italienne Giorgia Meloni et le président finlandais Alexander Stubb, pour des réunions cruciales avec Donald Trump et Volodymyr Zelensky.

