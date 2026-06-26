La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Les discussions entre le Liban et Israël à Washington prolongées

Keystone-SDA

La cinquième session de pourparlers entre Israël et le Liban sous médiation américaine censée se terminer jeudi va finalement se poursuivre vendredi à Washington, a annoncé le département d'Etat américain.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Les discussions entre Israël et le Liban sont toujours en cours alors que nous continuons à les faciliter. Les deux parties reprendront demain à 09h00 pour continuer leur travail en vue d’un accord», a déclaré le département d’Etat à l’AFP jeudi.

Le Hezbollah pro-iranien a à nouveau accusé jeudi Israël de «violation flagrante» du cessez-le-feu après qu’une frappe de drone a fait trois morts. L’armée israélienne a affirmé avoir tué des combattants de la formation chiite.

Le protocole d’accord irano-américain signé le 17 juin prévoit la cessation des hostilités, y compris au Liban. L’Iran a imposé que cette question soit incluse dans le protocole d’accord.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision