Les discussions entre pharma et gouvernement patinent

Keystone-SDA

Les discussions entre la pharma et le Conseil fédéral n'ont abouti lundi soir sur aucune solution claire face à la politique douanière américaine. Le ministre de l'économie Guy Parmelin a évoqué des échanges "constructifs" sans toutefois donner de piste concrète.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Nous avons convenu de poursuivre cette discussion rapidement et de répéter l’exercice ultérieurement», a déclaré le Vaudois à Berne à l’issue d’une table ronde réunissant des représentants de la pharma, des cantons et du Conseil fédéral.

Malgré des échanges «positifs», le ministre n’a pas caché les difficultés auxquelles le secteur fait face. Le président américain Donald Trump a donné jusqu’à fin septembre pour que le prix des médicaments suisses exportés baisse, sans quoi la pharma, pour le moment exemptée de droits de douane, risque de se retrouver taxée.

Interrogée sur une éventuelle augmentation du prix des médicaments en Suisse, la ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider a répondu que la question n’était pas là, mais plutôt de savoir comment agir dans le cadre de la loi.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

