Les Eglises enregistrent nettement moins de départs en 2024

Keystone-SDA

L'année dernière, le nombre de personnes ayant quitté l'Eglise catholique en Suisse a été nettement inférieur à celui de 2023. A l'époque, la publication d'une étude sur les abus sexuels dans l'Eglise avait entraîné une vague de départs.

1 minute

(Keystone-ATS) En 2024, l’Eglise catholique suisse a enregistré 36’782 départs, a annoncé vendredi l’Institut suisse de sociologie pastorale (SPI). Le nombre de retraits a ainsi diminué de 46% par rapport à 2023, année où 67’497 membres avaient quitté l’Eglise catholique.

Malgré cette baisse, le nombre de départs reste élevé, a conclu l’institut de recherche basé à Saint-Gall et soutenu par l’Eglise catholique suisse. Une comparaison sur plusieurs années montre «une tendance à la hausse lente des départs».

Outre les départs, un nombre élevé de décès et moins de baptêmes contribuent à la diminution du nombre de membres. L’année dernière, 2,73 millions de personnes appartenaient encore à l’Eglise catholique en Suisse.

