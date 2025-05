Les entreprises neuchâteloises s’attendent à une année compliquée

Keystone-SDA

Les entreprises neuchâteloises anticipent un exercice 2025 compliqué. Selon l'enquête conjoncturelle de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie (CNCI), les sociétés industrielles, et celles employant plus de 30 personnes, sont les plus pessimistes.

1 minute

(Keystone-ATS) « Plus d’une entreprise sur deux s’attend à une année 2025 sans grand changement, alors que 29% imaginent une année difficile à très difficile, contre 23% un exercice bon à très bon », a indiqué vendredi la CNCI.

« Les signaux concernant les investissements sont guère réjouissants pour les entreprises neuchâteloises fortement préoccupées par la situation économique générale », a précisé la CNCI. Selon son enquête, 31% des entreprises investiront moins en 2025, que l’an dernier. Au niveau du chiffre d’affaires, 33% des sociétés sondées pensent qu’elles feront mieux qu’en 2024, contre 29% qui s’attendent à faire moins bien.

Les deux premières préoccupations des dirigeants sont la situation économique générale (72%) et la recherche de nouveaux clients (33%). Cette dernière difficulté est particulièrement marquée dans les entreprises des services (38%). La difficulté de recruter représente la troisième préoccupation.

L’enquête, menée du 12 mars au 29 avril, a vu 31,2% des entreprises membres de la CNCI y répondre. Cela correspond à 284 réponses (111 entreprises industrielles et 173 sociétés de services).