Les Etats-Unis veulent «restaurer» les relations avec la Colombie

Keystone-SDA

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Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a promis mardi au nouveau président de la Colombie, tenant d'une droite dure, de reconstruire les relations entre ces deux pays historiquement alliés, après la "distance" née sous le précédent gouvernement de gauche.

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(Keystone-ATS) Le président Abelardo de la Espriella a succédé en août à Gustavo Petro, premier président de gauche de l’histoire de la Colombie avec lequel l’administration Trump a entretenu des relations notoirement difficiles.

Evoquant «quatre années de très mauvaise gestion», Marco Rubio a promis de «restaurer» les liens et d’amorcer une «coopération sans précédent» avec Bogota, lors d’une conférence de presse à Barranquilla, dans le nord de la Colombie. Il s’exprimait après une entrevue avec M. de la Espriella et la signature d’accords sur l’approvisionnement en minéraux critiques et sur la coopération nucléaire civile.

Admirateur de Donald Trump

Cette visite constitue la première étape d’une tournée en Amérique latine destinée à renforcer les liens avec une nouvelle génération de dirigeants conservateurs pro-Trump dans la région. M. Rubio doit se rendre ensuite en Equateur et au Pérou, où Washington cherche à approfondir la coopération en matière de sécurité et à renforcer la lutte contre le trafic de drogue et le crime organisé.

Le responsable américain a également vanté mardi «l’énergie» et le «courage» du nouveau président colombien, qu’il connaît depuis plusieurs années.

Avocat et riche homme d’affaires, Abelardo de la Espriella, 48 ans, a été élu aux fonctions de chef de l’Etat en juin en tenant un discours antisystème. Cet admirateur de Donald Trump a juré de combattre frontalement, avec l’aide des Etats-Unis, les organisations criminelles en Colombie, premier producteur mondial de cocaïne.