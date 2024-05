Les exportations reprennent des couleurs en avril

(Keystone-ATS) Les exportations helvétiques sont reparties de l’avant en avril, après plusieurs mois de faiblesse, portées par les ventes des secteurs de la chimie et de la pharmacie mais aussi de la bijouterie et joaillerie.

Les envois de produits suisses à l’étranger ont bondi de 9,1% non corrigé de l’inflation – ou de 9,6% ajusté de la hausse des prix – à 23,4 milliards de francs, a annoncé jeudi l’Office fédéral des douanes et de la sécurité aux frontières (OFDF) dans un communiqué.

Cette accélération intervient après une hausse respective de 0,5% en mars et février et un repli de 1,3% en janvier. Au total, le premier trimestre avait bouclé sur une baisse de 0,8% des exportations.

Pendant le mois sous revue, les envois de produits chimiques et pharmaceutiques, plus important contributeur aux exportations du pays, ont affiché une envolée de 14,9%. Les ventes de la branche des machines et de l’électronique ont crû de 2,7% et celles de l’horlogerie de 4,6%, tandis que la bijouterie et la joaillerie ont affiché un bond de 33%.