Les glaciers suisses recouverts d’un épais manteau neigeux

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) Grâce à des précipitations supérieures à la moyenne, les glaciers suisses commencent la saison chaude recouverts d’un bon manteau neigeux. Ce constat ressort des données du réseau des relevés glaciologiques suisse (GLAMOS), indique jeudi Meteonews.

GLAMOS mesure depuis quelques années, au printemps, les quantités de neige sur une série de glaciers. Les informations récoltées permettent d’estimer la saison de fonte à venir.

Après les bilans catastrophiques des deux dernières années, la couverture neigeuse des glaciers étudiés s’est nettement étoffée en 2023/2024, écrit Meteonews. Sur les 14 glaciers étudiés, elle était de 12% à 60% supérieure aux valeurs de la période de référence de 2010 à 2020.

Bien qu’aucune tendance nord-sud claire n’ait pu être constatée, certains modèles météorologiques dominants se sont dessinés. Ce sont surtout les glaciers du Tessin et de l’Engadine qui présentent une couverture neigeuse supérieure à la moyenne. Il y avait également beaucoup plus de neige sur les glaciers de l’extrême ouest du pays, ainsi que dans le sud du Valais et en Suisse centrale.

Selon Meteonews, en extrapolant les résultats à l’ensemble des quelque 1400 glaciers de Suisse, la couverture neigeuse serait supérieure d’environ 31% par rapport à la période de référence. Les pertes de masse devraient ainsi être moins importantes en 2024 que lors des deux années précédentes.