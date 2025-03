Les Houthis revendiquent une 4e attaque contre l’USS Harry Truman

Keystone-SDA

Les rebelles houthis au Yémen ont affirmé mercredi avoir mené une quatrième attaque en 72 heures contre le porte-avions américain USS Harry Truman en mer Rouge. Selon des médias locaux, les Etats-Unis ont procédé à de nouvelles frappes au Yémen.

(Keystone-ATS) Les Houthis ont « détecté des mouvements militaires hostiles en mer Rouge en vue de lancer une attaque aérienne de grande envergure contre notre pays », a écrit sur le réseau social Telegram leur porte-parole. En réponse, a-t-il ajouté, les rebelles ont tiré des missiles de croisière et des drones contre le porte-avions et d’autres navires, « ce qui a permis de contrecarrer et de faire échouer cette attaque ».

L’armée américaine n’a pas immédiatement réagi à cette revendication. Plus tôt, des médias houthis avaient rapporté de nouvelles frappes américaines visant plusieurs localités sous contrôle des rebelles.

Le commandement central américain a annoncé sur le réseau social X des « opérations continues contre les terroristes houthis soutenus par l’Iran », sans plus de précision.

Selon l’agence de presse Saba et la chaîne Al Massira TV, « une frappe de l’agression américaine » a ciblé le gouvernorat de Saada (nord). Des témoins ont déclaré à l’AFP que trois bombes avaient touché la région. Plus tard, Al Massira TV a fait état de quatre nouvelles frappes sur une autre zone de Saada, bastion des Houthis.

Attaque contre Israël

Mardi soir, les rebelles houthis ont revendiqué une attaque contre « la base de Nevatim », située dans le désert du Néguev, dans le sud d’Israël, affirmant avoir utilisé un missile balistique hypersonique Palestine 2.

Les sirènes d’alerte antiaérienne ont retenti mardi soir dans plusieurs villes du sud d’Israël. L’armée israélienne a indiqué avoir « intercepté » un missile tiré depuis le Yémen.

Il s’agit de la première attaque contre Israël en provenance du Yémen depuis le début de la trêve entrée en vigueur à Gaza le 19 janvier. Elle intervient après une série de frappes israéliennes massives sur la bande de Gaza mardi.

Les Houthis, soutenus par l’Iran, ont dénoncé ces frappes meurtrières et promis de poursuivre l’escalade, après avoir menacé récemment d’attaquer les navires israéliens en mer Rouge.

Les bombardements israéliens, les plus meurtriers depuis le 19 janvier, ont fait au moins 413 morts dans le territoire palestinien, selon le dernier bilan du ministère de la santé du gouvernement du Hamas.