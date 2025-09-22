Les HUG sensibilisent la population aux maladies cardiovasculaires

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) organisent lundi 29 septembre une journée de sensibilisation sur les maladies cardiovasculaires. Au programme de cet événement, qui se tient à l'occasion de la journée mondiale du coeur, un parcours de santé cardiovasculaire à effectuer dans l'établissement avec un podomètre.

(Keystone-ATS) Tout au long de cet itinéraire, le public pourra apprendre à mieux identifier les facteurs à risques. Des tests de dépistage seront proposés, dont celui de l’anévrisme avec une échographie. Il y aura aussi des tests pour l’hypertension ainsi que pour le diabète. Des conseils seront prodigués, notamment en matière de nutrition.

L’association Save a life fera des démonstrations des gestes de premiers secours. Ce réseau de citoyens bénévoles rassemble 2500 premiers répondants, qui peuvent intervenir dans le canton. La World Heart Federation rappellera l’importance de l’activité physique en présence du footballeur professionnel François Moubandge.

Plusieurs conférences sont prévues dès 17h30, dont celle du professeur François Mach, chef du service de cardiologie des HUG, qui s’intéressera au cholestérol: le bon et le mauvais. Le journaliste de la RTS Alexis Favre, victime d’un infarctus en 2024, livrera son témoignage.

En Suisse, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité et la troisième cause d’hospitalisation. Près de 80% des décès prématurés dus à ces maladies pourraient être évités en limitant les facteurs de risque. Il est notamment recommandé de bien manger, de bouger davantage et d’éviter la consommation de tabac.