La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Les HUG sensibilisent la population aux maladies cardiovasculaires

Keystone-SDA

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) organisent lundi 29 septembre une journée de sensibilisation sur les maladies cardiovasculaires. Au programme de cet événement, qui se tient à l'occasion de la journée mondiale du coeur, un parcours de santé cardiovasculaire à effectuer dans l'établissement avec un podomètre.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Tout au long de cet itinéraire, le public pourra apprendre à mieux identifier les facteurs à risques. Des tests de dépistage seront proposés, dont celui de l’anévrisme avec une échographie. Il y aura aussi des tests pour l’hypertension ainsi que pour le diabète. Des conseils seront prodigués, notamment en matière de nutrition.

L’association Save a life fera des démonstrations des gestes de premiers secours. Ce réseau de citoyens bénévoles rassemble 2500 premiers répondants, qui peuvent intervenir dans le canton. La World Heart Federation rappellera l’importance de l’activité physique en présence du footballeur professionnel François Moubandge.

Plusieurs conférences sont prévues dès 17h30, dont celle du professeur François Mach, chef du service de cardiologie des HUG, qui s’intéressera au cholestérol: le bon et le mauvais. Le journaliste de la RTS Alexis Favre, victime d’un infarctus en 2024, livrera son témoignage.

En Suisse, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité et la troisième cause d’hospitalisation. Près de 80% des décès prématurés dus à ces maladies pourraient être évités en limitant les facteurs de risque. Il est notamment recommandé de bien manger, de bouger davantage et d’éviter la consommation de tabac.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision