Les investissements dans les jeunes pousses suisses reculent

Keystone-SDA

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Les investissements dans les jeunes pousses suisses ont diminué de 15,5% au premier semestre pour s'établir à 1,25 milliard de francs, selon l'étude Swiss Venture Capital Report (SVCR) publiée mardi.

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(Keystone-ATS) Le nombre de ces investissements est cependant resté pratiquement constant, à 123, permettant d’enrayer une tendance à la baisse observée depuis plusieurs années.

Après une légère reprise observée au premier semestre 2025, le montant total des investissements se situe au niveau des années précédentes, précise l’étude publiée par le portail d’information en ligne Startupticker.ch et l’association professionnelle Seca, en collaboration avec startup.ch.

Elle relève «des changements importants» au niveau des secteurs et des cantons: si les jeunes pousses spécialisées dans le matériel informatique ont enregistré un nouveau record de financement avec plus de 324 millions francs, soit une hausse de plus de 60% sur un an, les investissements importants dans la biotechnologie ont fait défaut.

Vaud en tête

Au niveau des cantons, celui de Vaud se positionne clairement en tête en termes de capital investi avec une somme de plus de 330 millions, «se situant au niveau des années record de 2021 et 2022». Cette performance s’explique principalement par la vigueur du secteur du matériel informatique, selon SVCR, qui détaille que trois des quatre investissements dans le matériel informatique figurant dans le top 10 des levées de fonds ont été remportés par des startups vaudoises.

Le canton de Zurich affiche par contre des résultats historiquement faibles. Cela, en raison de l’absence de grands investissements dans la biotechnologie et le maintien à un niveau bas des financements dans les technologies de l’information et de la communication (TIC).

Quant aux cessions de participations, qui constituent «la condition préalable essentielle à une reprise du marché du capital-risque», leur nombre s’est élevé à 21, demeurant au niveau de la même période en 2025. L’étude, menée pour la sixième fois auprès des investisseurs suisses en capital-risque, observe cependant une nette augmentation des investissements stratégiques, qui précèdent souvent les sorties.

Interrogés sur leurs attentes pour les douze prochains mois, les investisseurs se sont montrés malgré tout plus optimistes qu’il y a un an, tant pour leurs prévisions concernant le contexte économique et leur propre activité d’investissement que pour le nombre de sorties. Selon SVRC, cette confiance constitue un indice supplémentaire d’une reprise qui se profile.